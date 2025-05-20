Иран раскрыл свои ожидания от ядерных переговоров с США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил сомнение в результативности переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как тогда (при предыдущем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - прим. ТАСС), так и сейчас велись переговоры через посредников, хотя и безрезультатно. И теперь мы не думаем, что они приведут к какому-либо результату. Неясно, что будет дальше", - приводит слова Хаменеи его пресс-служба.

По мнению лидера исламской республики требовать от нее прекратить обогащение урана - большая ошибка. "Я хотел бы сделать предупреждение противоположной стороне. Представители США, которые принимают участие в этих переговорах через посредников, постарайтесь не говорить ерунды. Говорить, что вы не позволите Ирану заниматься обогащением, - большая ошибка. Нам не нужно ничье разрешение. В следующий раз я объясню иранскому народу, почему они так акцентируют внимание на обогащении урана, почему Запад, США и другие так настаивают на том, чтобы в Иране был остановлен процесс обогащения", - сказал Хаменеи.

В Вашингтоне ранее заявили, что Тегеран должен отказаться от обогащения урана и фактически свернуть свою ядерную программу. МИД Ирана отмечал, что власти исламской республики в случае снятия с нее санкций готовы обсуждать с США ограничение объемов и уровня обогащения урана, но никогда не пойдут на прекращение своей ядерной программы, так как право на мирный атом гарантировано всем странам, подписавшим Договор о нераспространении ядерного оружия, к которому Тегеран присоединился одним из первых.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. Первый из них прошел 12 апреля в столице Омана Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

Ранее в Иране сказали, что будут делать с имеющимся ураном.