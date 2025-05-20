"Радиостанция Судного дня" передала загадочное сообщение

"Радиостанция Судного дня" УВБ-76 передала одно загадочное сообщение, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

19 мая в 16:25 (17:25 по бакинскому времени) в эфире радиостанции прозвучало слово "блефопуф". Это первое сообщение спустя 23 дня тишины. Последний раз радиостанция транслировала 26 апреля слово "бекосиг".

До этого радиолюбители зафиксировали на УВБ-76 целых десять таинственных сообщений за два дня. 24 и 25 апреля им удалось различить такие шифровки, как "целостат", "биржевик", "швеллер", "верхожом", "стечение" и "клюквенный".