Когда будет "Последний звонок" в школах Азербайджана?

"Последний звонок" во всех государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана в 2024/2025 учебном году пройдет 14 июня.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.