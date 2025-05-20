https://news.day.az/society/1754166.html Когда будет "Последний звонок" в школах Азербайджана? - ДАТА Последний звонок во всех государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана в 2024/2025 учебном году пройдет 14 июня. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.
Когда будет "Последний звонок" в школах Азербайджана? - ДАТА
"Последний звонок" во всех государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана в 2024/2025 учебном году пройдет 14 июня.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.
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