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Когда будет "Последний звонок" в школах Азербайджана? - ДАТА

Последний звонок во всех государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана в 2024/2025 учебном году пройдет 14 июня. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.