Инсайдер показал дешевый аналог iPhone 17 Air на Android

По информации авторитетного китайского инсайдера Universe Ice, компания Infinix готовит к выходу бюджетный сверхтонкий смартфон HOT 60 Pro+. Свои утверждения блогер подтвердил фотографиями, которые были опубликованы на его странице в соцсети X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Толщина корпуса Infinix HOT 60 Pro+ составит всего 5,95 мм, что подтверждает снимок со штангенциркулем. Также инсайдер показал на фото новинку в сравнении с iPhone, который визуально заметно толще модели Infinix. Для сравнения, представленный ранее Samsung Galaxy S25 Edge немного тоньше (5,8 мм).

На опубликованных изображениях можно разглядеть, что Infinix HOT 60 Pro+ оснащен минимум тремя камерами, однако технические характеристики устройства пока не раскрываются. По словам Universe Ice, смартфон уже поступил в серийное производство и его официальный выпуск состоится в ближайшее время.

Ожидается, что стоимость модели окажется ниже, чем у Galaxy S25 Edge, однако характеристики гаджета будут соответствовать среднему сегменту.

В сентябре 2025 года ожидается презентация сверхтонкого iPhone 17 Air и других смартфонов Apple.