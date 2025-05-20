https://news.day.az/politics/1754159.html Делегация Милли Меджлиса посетила музей Прадо в Мадриде - ФОТО Продолжается официальный визит председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой в Королевство Испания. Как сообщает Day.Az со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, посетив в рамках визита музей Прадо в Мадриде, члены парламентской делегации ознакомились с хранящимися здесь экспонатами.
Делегация Милли Меджлиса посетила музей Прадо в Мадриде - ФОТО
Продолжается официальный визит председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой в Королевство Испания.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, посетив в рамках визита музей Прадо в Мадриде, члены парламентской делегации ознакомились с хранящимися здесь экспонатами.
Гостям сообщили, что в музее представлены картины известных художников, образцы исторических скульптур и старинные монеты. Коллекция этого культурного центра, который ежегодно посещают около трех миллионов человек, насчитывает более 8600 картин.
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