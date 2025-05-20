Ласло Ваша высоко оценил уровень взаимодействия Азербайджана и Венгрии

Сотрудничество Азербайджана и Венгрии охватывает все ключевые направления.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам эксперт-экономист, старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений и торговли, профессор Ласло Васа в кулуарах неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште.

"Азербайджан и Венгрия поддерживают отношения на самом высоком уровне - как в стратегическом, так и в других форматах взаимодействия. Наше сотрудничество охватывает все ключевые направления: не только экономику, но и культуру, высшее образование, науку. Более того, с открытием прямого авиасообщения между нашими странами наблюдается активизация совместных проектов и расширение межчеловеческих контактов", - сказал он.

Васа отметил, что Венгрия по праву считается дружественным государством не только для Азербайджана, но и для всего региона Центральной Азии. Стабильная, благоприятная среда способствует развитию предпринимательства как на территории Венгрии, так и в Азербайджане и странах региона.

"Мы гордимся тем, что венгерские инвесторы успешно работают в Азербайджане - не только в горнодобывающей отрасли, но и в сфере производства, логистики, а также участвуют в восстановительных проектах, реализуемых при поддержке азербайджанского правительства", - добавил он.