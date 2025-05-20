https://news.day.az/society/1754109.html В Баку женщина с ножом напугала пассажиров автобуса - ВИДЕО В Баку женщина с ножом зашла в автобус и начала угрожать окружающим. Как сообщает Day.Az, кадры инцидента распространились в соцсетях. По предварительной информации, у женщины имеются психологические отклонения. Ранее в Баку произошла авария с участием двух автобусов.
В Баку женщина с ножом напугала пассажиров автобуса - ВИДЕО
В Баку женщина с ножом зашла в автобус и начала угрожать окружающим.
Как сообщает Day.Az, кадры инцидента распространились в соцсетях.
По предварительной информации, у женщины имеются психологические отклонения.
Ранее в Баку произошла авария с участием двух автобусов.
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