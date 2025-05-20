В Баку женщина с ножом напугала пассажиров автобуса

В Баку женщина с ножом зашла в автобус и начала угрожать окружающим.

Как сообщает Day.Az, кадры инцидента распространились в соцсетях.

По предварительной информации, у женщины имеются психологические отклонения.

Ранее в Баку произошла авария с участием двух автобусов