https://news.day.az/society/1754012.html Авария с участием двух автобусов в Баку - ВИДЕО В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкновение произошло между маршрутами №131 и №189. В результате инцидента несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Авария с участием двух автобусов в Баку - ВИДЕО
В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкновение произошло между маршрутами №131 и №189.
В результате инцидента несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести. К месту аварии оперативно прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи.
Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь прямо на месте происшествия.
В настоящее время по факту ДТП начато расследование, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре