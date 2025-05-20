Авария с участием двух автобусов в Баку

В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских автобусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, столкновение произошло между маршрутами №131 и №189.

В результате инцидента несколько пассажиров получили травмы различной степени тяжести. К месту аварии оперативно прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи.

Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь прямо на месте происшествия.

В настоящее время по факту ДТП начато расследование, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.