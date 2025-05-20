Представитель Мадагаскара рассказал о важности заседания GlobE Network в Баку

Заседание Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов ООН (GlobE Network), проходящее в Баку, представляет собой отличную платформу для укрепления регионального и международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам генеральный директор Независимого антикоррупционного бюро Мадагаскара Габи Нестор Разакамананцоа в кулуарах VI пленарного заседания GlobE Network.

По его словам, борьба с коррупцией остается одной из важнейших глобальных задач. Он подчеркнул, что Независимое антикоррупционное бюро Мадагаскара глубоко признательно GlobE Network за приглашение принять участие в этом крайне значимом мероприятии.

Также Разакамананцоа выразил благодарность правительству Азербайджана за гостеприимство.

Отметим, что сегодня в Баку проходит VI пленарное заседание Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов ООН - GlobE Network. В мероприятии принимают участие около 50 руководящих должностных лиц, представляющих правоохранительные органы различных стран.