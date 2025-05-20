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Президент Ильхам Алиев: Связи между Венгрией и Азербайджаном успешно развиваются

Связи между Венгрией и Азербайджаном успешно развиваются. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 мая в Будапеште, выступая с совместным с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявлением для прессы. Новость обновляется