Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы

20 мая в Будапеште Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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