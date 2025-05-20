https://news.day.az/officialchronicle/1754197.html Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы 20 мая в Будапеште Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступают с заявлениями для прессы, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы
20 мая в Будапеште Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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