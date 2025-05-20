В Перу мужчина "ожил" на похоронах

Скорбящие в доме в Перу были в ужасе, увидев, как гроб с мертвецом начал трястись - прежде чем "труп" начал дергаться и издавать звуки, как будто он "воскрес".

Как сообщили Day.Az, видеозапись странного события, по-видимому, показывает момент, когда умерший мужчина "вернулся к жизни", находясь в гробу у себя дома, всего за несколько дней до запланированных похорон. Клип, на котором семья и друзья умершего реагируют на шокирующее событие, был записан в городе Олмос в регионе Ламбаеке.

Клип стал вирусным в социальных сетях. Согласно сообщениям в TikTok и X, умершего, которого один из свидетелей опознал как "Ивана", оплакивала его семья и близкие друзья, но все внезапно изменилось, когда усопший, по-видимому, пришел в сознание.