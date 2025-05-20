Поставки товаров из Китая в США рухнули

Экспорт смартфонов, в том числе устройств Apple Inc., из Китая в США в апреле упал до минимума с 2011 года, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, объем поставок смартфонов из страны в Штаты в прошлом месяце снизился на 72%, составив менее $700 млн. Это показывает, как политика Вашингтона в сфере пошлин нарушает технологические цепочки поставок, отмечают эксперты.

В целом китайский экспорт в США в апреле сократился на 21%.

США и КНР договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней с 14 мая. Вашингтон опустил пошлины на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизил тарифы на американские товары до 10%. До этого пошлины США для китайской продукции составляли 145%, пошлины КНР для американской - 125%.