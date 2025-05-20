В Баку начался суд над боевиком ИГИЛ, планировавшим теракт в синагоге

В Азербайджане состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу Абдуллы Алиева, обвиняемого в подготовке террора.

Как сообщает во вторник Day.Az, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айгюн Гурбановой в ходе заседания были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Суд принял решение о передаче дела на рассмотрение.

Судебное рассмотрение дела назначено на 2 июня.

Отметим, что Абдулла Алиев обвиняется по ст. 28, 214.2.1 (террор, совершенный группой лиц, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), заранее вступившим в сговор), 28, 214.2.3 (террор, совершенный с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 28, 214.2.6 (террор с совершением на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма), 218.2 (участие в преступном сообществе (организации), а равно в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп) УК АР.

Согласно обвинению, связанный с террористической организацией "ИГИЛ Хорасан" А.Алиев готовил теракт против Бакинской синагоги горских евреев. 28 декабря прошлого года он собирался напасть на синагогу с "коктейлем Молотова" и другими предметами, которые хотел использовать в качестве оружия. В ходе операции СГБ по его задержанию при нем и в его автомобиле были обнаружены и изъяты предметы, которые он намеревался использовать в качестве оружия.