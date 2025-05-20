https://news.day.az/officialchronicle/1754259.html Генерал-губернатор Австралийского Союза направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Генерал-губернатор Австралийского Союза Саманта Мостин направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Ваше превосходительство.
Генерал-губернатор Австралийского Союза направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генерал-губернатор Австралийского Союза Саманта Мостин направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
От себя лично, от имени правительства и народа Австралии передаю Вам, правительству и народу Азербайджана наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Азербайджанской Республики.
Уверена, что дружественные отношения между нашими странами будут развиваться и впредь", - говорится в письме.
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