Генерал-губернатор Австралийского Союза направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Генерал-губернатор Австралийского Союза Саманта Мостин направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От себя лично, от имени правительства и народа Австралии передаю Вам, правительству и народу Азербайджана наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Азербайджанской Республики.

Уверена, что дружественные отношения между нашими странами будут развиваться и впредь", - говорится в письме.