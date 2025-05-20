Как Баку лишил армянство последнего козыря

Автор: Лейла Таривердиева

Пару лет назад блогер Альберт Исаков перевел и выставил в Сети ролик, рассказывающий о пятилетнем армянине, которого внесли в национальную "книгу рекордов" как вундеркинда. Мальчик может называть столицы стран мира, знает английский, учит русский, играет в шахматы, имеет феноменальную память и так далее. Маленький Микаэл Акопян - гордость всей Армении. Пятилетний Микаэл еще только начинает жизнь, а уже превратился в настоящего монстра, готового уничтожать всех неармян. Ребенок планирует создать особое оружие, которое позволит очистить планету от всех других наций, и на земле будет только одна Армения. Об этом он поведал сам в интервью одному из интернет-ресурсов. "Всю планету Земля превращу в Армению. Те, кто приехали из других наций в нашу страну, на месте их расстреляю. Я не допущу, чтобы в Армении остались люди другой национальности... Только армян оставлю на планете. Чтобы взорвать другие нации, я создам специальный неопознанный летающий объект", - сообщил ребенок. Причем, стрелять он собирается "без каких-либо предварительных разговоров, чтобы всех угробить к чертовой матери"...

Пока не всю планету, но определенную часть Южного Кавказа армянам удалось превратить в "чистое" место, то есть в территорию без неармян. В Армении вот уже 35 лет живут только армяне. Последний неармянин, а именно азербайджанец, покинул эту тогда еще советскую республику в 1990 году. Не потребовалось даже никакого особого оружия. Соседи действовали, так сказать, дедовскими способами - гнали, резали и жгли. Мальчик Микаэл поставил задачу шире - очистить всю планету, и тут одной резней не справишься. "Армения для армян" это была давняя и самая горячая мечта армянства. При помощи сильных союзников ее удалось осуществить, чтобы секретарь гафанского райкома партии Мкртчан мог со слезами гордости на глазах сказать, обращаясь к мраморному Нжде: "Вы много трудились, однако не смогли очистить республику от азербайджанцев. Вашу большую мечту выполнили ваши внуки".

Сегодня самая большая мечта наших соседей находится под угрозой. Перспективу возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев к родным очагам в соседней стране считают страшной угрозой. Военный эксперт Давид Джамалян накануне заявил журналистам, что "если реализуется самый ужасный сценарий Баку, и 300 000 азербайджанцев приедут и заселятся в Армении, естественно, с этого момента их амбиции станут реальностью".

Говоря об амбициях в подобных случаях, армянские эксперты имеют в виду термин Западный Азербайджан, который звучит для них как угроза. После того, как Баку поднял вопрос возвращения азербайджанских беженцев на свои исторические земли в Армении, в Ереване потеряли покой. Например, политтехнолог Виген Акопян считает, что если азербайджанцы вернутся, то в Баку "могут заявить, что безопасность их соотечественников не обеспечена, и ввести войска в Армению". Акопян уверен, что возвращение азербайджанцев станет миной замедленного действия. Так он ранее отреагировал на заявления из Баку о том, что Ереван должен согласиться с возвращением беженцев с обеих сторон, либо такого пункта в мирном договоре не будет вообще. Политтехнолог опасается, что это возвращение тоже из разряда азербайджанской мягкой силы. Страхи довели воображение Акопяна до картин, являющихся ночным кошмаром для нескольких поколений армян, воспитанных в фобиях. Они уже видят, как азербайджанские и турецкие спецназовцы вступают в Западный Зангезур для обеспечения безопасности вернувшихся азербайджанцев.

"Если азербайджанские ВС войдут в Армению, они больше никогда из нее не выйдут", - пугает соплеменников политтехнолог Акопян, достаточно разумно полагающий, что азербайджанцы могут вернуться, "но при условии получения гарантий с точки зрения силы".

Разумны последние слова потому, что никакие международные гарантии и честное слово Еревана не смогут гарантировать азербайджанскому населению жизнь и безопасность на территории Армении. Армянское общество еще очень нескоро будет способно воспринимать присутствие другой нации на одном пространстве с собой, а тем более, азербайджанцев. В армянскую ментальность впаяно определенное отношение к народам, на земли которых претендует армянство. И вытравить эту особенность армянского менталитета очень сложно. Она постоянно подпитывается идеологическими установками и новыми мифологемами.

В Армении очень раздражены и обеспокоены тем, что вопрос возвращения азербайджанцев оказался на повестке. Первое время там надеялись, что западные покровители поговорят с Баку и тема уйдет из дискурса, а говорить будут, как прежде, только о правах армян на возвращение в Азербайджан. Поговорили западные покровители или нет, мы не знаем, но тема не ушла с повестки, и самой армянской стороне пришлось сбавить тон в своих требованиях относительно "достойного и безоговорочного возвращения армян" в Карабах, откуда они выехали совершенно добровольно и без потерь.

Как правильно заметила оппозиционный депутат Анна Григорян, еще несколько лет назад невозможно было представить, чтобы вопрос возвращения азербайджанцев в той или иной форме обсуждался.

Да, все правильно. Еще несколько лет назад об этом никто не мог и подумать. Тема возвращения азербайджанских беженцев в Армению не рассматривалась нигде принципиально, и азербайджанская сторона очень мудро не педалировала ее, понимая, что для всего имеется свое время. Оккупант же, чувствуя себя в полной безопасности, окруженный гарантиями держав, мог позволить себе иногда свысока, лениво зевая, порассуждать о такой перспективе. И, конечно же, все рассуждения заканчивались вердиктом: возвращение азербайджанцев ни в Шушу, ни в Зангезур невозможно.

Незадолго до освободительной войны, когда для агрессора, как он полагал, еще ничего не предвещало бури, эксперт центра "Орбели" Тарон Ованнисян, отвечая на вопрос журналиста о возможности возвращения азербайджанцев, высказался именно так - свысока, лениво философствуя, прислонившись к сильной спине в лице держав и их гарантий. Азербайджанцы, сказал он, хотят вернуться в Шушу и жить в составе Азербайджана. А это значит, что они не просто хотят вернуться в свои дома, а преследуют политические цели. Из слов эксперта выходило, что азербайджанцы, подвергшиеся этнической чистке, могут приехать на экскурсию как туристы, посмотреть на свои дома, заселенные пришельцами, но чтобы жить, "надо изменить политику". Представитель народа, который тотально "зачистил" от азербайджанцев Армению и оккупированные территории Азербайджана, обвинил азербайджанскую сторону в "ксенофобской и расистской политике" и засомневался, будут ли позитивно настроены к армянам потомки жертв этнических чисток и геноцида, учиненных армянскими оккупантами. Ованнисян полагал, что за 30 лет азербайджанцы должны были бы забыть все, что им пришлось пережить по вине армян, и броситься к ним с обнимашками. И только "ксенофобская политика" Баку и "угроза репрессий" мешают им сделать это.

Все ответы на свои сомнения Ованнисян получил уже через несколько месяцев. Сегодня он поет по-другому, сегодня ему не до философии. Как и всем прочим.

Возможность возвращения азербайджанцев в Армению видится сегодня "мозговым центрам" Армении уже не сквозь призму ленивого философствования, а как вполне осязаемая перспектива. Когда-то они думали, что могут ставить условия Азербайджану, а теперь трясутся от мысли, что Баку станет настаивать на своих условиях. Принцип зеркальности, которым Баку разбивает все аргументы Еревана, делает его безоружным и укорачивает языки его защитникам. Никто ведь в армянском пуле не собирается реально обсуждать вопрос прав азербайджанцев, а если напирать на права армян, то это неминуемо придется делать. Азербайджан уже дал понять, что готов рассматривать два вопроса только в одном пакете. Около 300 тысяч азербайджанцев должны вернуться в 277 населенных пунктов Армении, на исконные земли своих предков, к своим корням. Для полуторамиллионной Армении 300 тысяч азербайджанцев - это куда серьезнее, чем какая-то сотня тысяч армян для десятимиллионного Азербайджана. Но Баку настроен очень мирно и не собирается делать никаких силовых шагов в этом направлении. Он просто говорит: если армяне хотят вернуться в Карабах, это может происходить только и только параллельно возвращению азербайджанцев в Западный Зангезур. Других вариантов нет. И Армении с ее группой поддержки приходится отступать. Наверное, многие заметили, что требования немедленно вернуть всех армян в Карабахский регион, становятся все глуше и звучат реже. Баку фактически выбил из рук соседа его главный козырь.

Последняя надежда Еревана - это доказать, что азербайджанцы покинули Армению только по собственной воле, и вовсе не бежали босиком по снежным перевалам, спасаясь от озверевших националистов, а выехали спокойно, продав имущество и получив от властей компенсации и добрые пожелания. То есть они утратили все имущественные права и гражданские - тоже. Как говорил в начале года на пресс-конференции в Тегеране глава МИД РА Арарат Мирзоян, "азербайджанцы покинули Армению довольно цивилизованно. Около 100 человек продали свои квартиры, более 12 тысяч обменяли их с армянами из Азербайджана, еще более 160 тысяч получили компенсацию от правительства Армении".

Эти слова очень возмутили беженцев. Все было совсем не так мило и красиво, как описал Мирзоян. Никаких компенсаций от властей азербайджанцы не получали. Многих под угрозой расправы принуждали подписывать соответствующие документы, в том числе о якобы продаже квартиры, а самих хозяев домов грузили в товарные вагоны как скот и отправляли в никуда.

Но об этом мы поговорим в следующий раз.