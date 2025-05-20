Huawei выпустила первый ПК без Windows
Китайская корпорация Huawei представила свой первый персональный компьютер без операционной системы (ОС) Windows. Об этом сообщает издание Huawei Central, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Ранее Huawei продавала ПК с предустановленной Windows. Однако из-за нахождения под американскими санкциями с мая 2019 года фирма не может закупать программное обеспечение (ПО) у Microsoft. Поэтому компания начала выпускать компьютеры на базе собственной ОС HarmonyOS.
Первым аппаратом на основе HarmonyOS 5 оказался MateBook Pro. Он поддерживает популярные приложения, расширенные настройки конфиденциальности, жесты управления и интеграцию со смартфонами Huawei.
Компьютер получил 14,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3120x2080 пикселей и пиковой яркостью 1000 нит. ПК имеет неназванный процессор, от 24 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт на SSD-накопителе. MateBook Pro также получил клавиатуру с подсветкой, 6 динамиков и 4 микрофона, быструю зарядку SuperCharge мощностью 140 Вт.
Стоимость MateBook Pro начинается с 7999 юаней, или около 90 тысяч рублей. Версия компьютера с 32 гигабайтами оперативной памяти и 2 терабайтами постоянной памяти обойдется в 10 999 юаней, или около 123 тысяч рублей.
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