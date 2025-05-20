Кямран Алиев отметил важность Азербайджана как международного центра для глобальных проектов

Азербайджан в последние годы превратился в важный международный центр, принимающий глобальные инициативы.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев во время выступления на 6-ой Пленарной сессии и 10-м заседании Руководящего комитета Глобальной сети антикоррупционных правоохранительных органов ООН (GlobE Network).

"Только в прошлом году в Азербайджане прошла Климатическая конференция ООН COP29 и 29-ая ежегодная конференция и общее собрание Международной ассоциации прокуроров, успешно организован ряд важных мероприятий, в том числе Сессия высокого уровня по борьбе правоохранительных органов с экологическими преступлениями.

Азербайджан, будучи активным участником сети GLOBE, высоко оценивает эту платформу. Эта сеть вносит вклад в укрепление международного сотрудничества, поощрение добропорядочности и совместную борьбу с транснациональной коррупцией. Королевство Саудовская Аравия, особенно ее антикоррупционный орган - организация "Назаха", сыграли незаменимую роль в создании и развитии этой инициативы. Мы высоко ценим их вклад в эту важную глобальную инициативу и проявленное ими лидерство",- сказал он.

Политическая воля, конкретные цели и принципиальная позиция руководства страны составляют основную основу результатов Азербадйжана в этой области.

"В то же время созданная в 2012 году и уже получившая международное признание модель "ASAN xidmət" - пример прозрачного и оперативного обслуживания граждан - играет важную роль в предотвращении коррупции и укреплении доверия к общественному управлению. Этот инновационный подход является показателем успешной государственной политики, основанной на цифровизации и прозрачности",- добавил К.Алиев.

По словам Генерального прокурора, значение сегодняшней пленарной сессии невозможно переоценить.

"Мы стремимся совместными усилиями построить более прозрачный, более честный мир. Чтобы оставить будущим поколениям справедливое общество и светлое будущее, мы должны сделать еще один шаг вперед в нашей совместной борьбе", - добавил К.Алиев.