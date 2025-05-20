В Баку принимает 8-е пленарное заседание Бизнес-совета СВМДА

В Баку проходит 8-е пленарное заседание Бизнес-совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, пленарное заседание проходит при организационной поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) и СВМДА.

В мероприятии принимают участие Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, председатель Правления KOBİA Орхан Мамедов, председатель Правления Международной торговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков, руководитель Дирекции международной деятельности Корпорации МСП России Павел Кондрашов, советник и заместитель главы миссии посольства Королевства Таиланд в Астане Оратай Пхубунлап Гунасилан, директор китайского офиса Делового совета СВМДА Шэн Гофэй, посол Кыргызской Республики в Азербайджане Максат Мамытканов, руководитель Аппарата министра национальной экономики Государства Палестина Нахид Саламе Ибрагим Гудси, исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций при министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Мансуржон Разулев.

Отметим, что СВМДА объединяет 28 стран-участниц. В период председательства Азербайджана Деловой совет при СВМДА будет возглавляться KOBİA.

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