Международная организация указала Армении на необходимость изменения Конституции

Международный демократический союз (IDU) выступил с призывом к Армении внести изменения в Конституцию, чтобы устранить последнее серьёзное препятствие на пути к подписанию мирного договора с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, в заявлении организации подчёркивается, что после 44-дневной войны в 2020 году стороны достигли согласия по большинству пунктов соглашения, выдвинутых Азербайджаном. Однако ключевой юридический барьер сохраняется - действующая Конституция Армении, принятая в 1991 году, содержит в преамбуле территориальные притязания на земли Азербайджана.

IDU отмечает, что Конституция страны имеет высшую юридическую силу над другими документами, и пока в ней сохраняется соответствующий пункт, любой мирный договор между двумя государствами будет лишён реального значения. Подлинный и долговременный мир, подчеркивают в организации, возможен только в случае, если Армения официально откажется от территориальных претензий через проведение референдума и внесение поправок в основной закон.

Хотя премьер-министр Армении ранее высказывался за исключение спорной формулировки, конкретные шаги в этом направлении до сих пор предприняты не были.

IDU подчёркивает, что подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном может стать важным шагом к стабильности на Южном Кавказе и послужить примером для разрешения других конфликтов на постсоветском пространстве, спровоцированных Россией.

В заключение организация призвала к срочным действиям, направленным на устранение всех оставшихся препятствий к подписанию мирного договора.