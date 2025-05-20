Махир Эмрели находится в зоне интересов многих клубов. Завершившийся сезон получился достаточно интересным для нападающего, который выдержал неплохую голевую планку в "Нюрнберге", а теперь готов к новым вызовам. Весь вопрос заключается в том, где он продолжит свою карьеру.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игра в Германии открыла перед Махиром новые горизонты. Немецкий футбол и без того не нуждается в особых представлениях, а уровень второй Бундеслиги также довольно высок. Поэтому переход в "Нюрнберг" виделся правильным выбором для азербайджанского форварда, особенно в свете того, что тренером клуба являлся легендарный Мирослав Клозе. И Эмрели признавался, что в этом смысле сбылась его детская мечта.

Сезон оказался достаточно непростым для Махира, сочетал в себе как подъемы, так и спады, но на длинной дистанции от этого не застрахован никто. Главное, что он стал своим в "Нюрнберге", болельщики полюбили его за самоотдачу и игру, а форвард отплатил забитыми мячами. В завершающей части чемпионата он был неудержим, дважды забил "Падеборну", по разу отличился в матчах с "Кайзерслаутерном" и "Фортуной", а вишенкой на торте стал хет-трик в ворота "Айнтрахта" из Брауншвейга и попадание в символическую сборную заключительного тура. Всего за "Нюрнберг" Эмрели отличился 11 раз, забив 10 голов в чемпионате и один в Кубке Германии. Тогда как команда финишировала на десятом месте.

Расставание Эмрели с "Нюрнбергом" можно понять, да и сам Клозе заявил, что клуб принял решение об этом уже давно. К тому же сейчас у нападающего нет недостатка в предложениях, учитывая его достаточно высокую результативность. Причем, некоторые исходят из Германии. В частности, интерес проявляет "Кайзерслаутерн", а также выступающий в Бундеслиге "Санкт-Паули". И продолжение немецкого этапа карьеры выглядит довольно перспективным - не придется заново адаптироваться, да и имя форварда сейчас на слуху. Немецкая пресса не скупится на комплименты: "Махир превращается в волшебника", - именно с таким заголовком вышел Bild, отреагировав на хет-трик на финише сезона.

Хотя не исключена вероятность, что футболист выберет и совершенно другое направление. Но наверняка Эмрели не будет торопится с выбором и примет взвешенное решение, чтобы дать новый импульс своей карьере. Но этом должен быть коллектив, посильнее "Нюрнберга", чтобы Махир сможет удовлетворить амбиции. Напрашивается переход в клуб Бундеслиги...

Впрочем, не будем загадывать и дождемся дальнейшего развития событий.