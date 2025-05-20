https://news.day.az/officialchronicle/1754213.html Президент Ильхам Алиев был рядом с нами каждый раз, когда Венгрия сталкивалась с трудностями - Орбан Президент Ильхам Алиев был рядом с нами каждый раз, когда Венгрия сталкивалась с трудностями. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом, в частности, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 20 мая в Будапеште, выступая с совместным с заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев был рядом с нами каждый раз, когда Венгрия сталкивалась с трудностями - Орбан
Президент Ильхам Алиев был рядом с нами каждый раз, когда Венгрия сталкивалась с трудностями.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 20 мая в Будапеште, выступая с совместным с заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Новость обновляется
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