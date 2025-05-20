Президент Ильхам Алиев был рядом с нами каждый раз, когда Венгрия сталкивалась с трудностями

Президент Ильхам Алиев был рядом с нами каждый раз, когда Венгрия сталкивалась с трудностями.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 20 мая в Будапеште, выступая с совместным с заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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