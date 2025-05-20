https://news.day.az/officialchronicle/1754203.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Виктором Орбаном в расширенном составе - ФОТО 20 мая в Будапеште состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Виктором Орбаном в расширенном составе - ФОТО
20 мая в Будапеште состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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