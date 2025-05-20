Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

На освобождённых территориях Азербайджана, где ещё вчера стоял гарь от выжженных деревень, где обугленные стены напоминали о тридцати годах армянской оккупации, сегодня звучит новая артиллерия. Не дикая стрельба из подвалов сепаратизма, а слаженные залпы регулярных армий. С 16 по 21 мая проходит нечто большее, чем просто совместные учения двух стран. "Араз-2025" - это не манёвры. Это манифест. Это геополитический приговор. Это хладнокровная демонстрация силы и суверенитета.

Где ещё недавно армяне строили мифологемы о "вечной дружбе с Ираном", сегодня на землю ступает иранский офицер и спокойно заявляет: "Мы проводим учения на освобождённых территориях". Не на "арцахе", не на "оккупированных землях", а на суверенной территории Азербайджана - и это не оговорка, а геополитический выбор.

Для армянской политической элиты это звучит как удары молота по стеклу. Она десятилетиями культивировала иллюзию, что Иран - это "восточный покровитель христианского анклава", гарант от "турецко-азербайджанской экспансии", последний барьер между армянской уязвимостью и азиатской реальностью. И вот теперь, под грохот иранских бронемашин и совместных стрельб, этот барьер рассыпался в пыль. Всё. Персидская карта сыграна.

Паника в ереванских телеграм-каналах, истерика в эфире "Public TV", паралич в офисах лоббистов - это не спонтанная эмоция. Это политический ступор. Потому что армянская стратегическая матрица, годами построенная на манипуляции восточными страхами и западными симпатиями, дала сбой. Иран перешёл линию. И не просто перешёл - он теперь по ту сторону границы. Физически, символически, стратегически.

В политическом классе Армении - коллективное отречение от реальности. Они, как древние генералы, готовятся к войне прошлого. Они продолжают шептать заклинания про "священную дружбу с Тегераном", в то время как Тегеран уже учит свои войска воевать с Баку. Они продолжают молиться на Францию и европейские "ценности", в то время как Европа превращает Армению в буферную колонию, не способную даже защитить свою внешнюю политику.

"Араз-2025" - это не про оружие. Это про карту. Карту, на которой больше нет ни "арцаха", ни "Нагорного Карабаха", ни даже армянской иллюзии о том, что Иран будет сдерживать Турцию. Всё сгорело. Остался пепел, по которому теперь маршируют две армии. И маршируют - в унисон.

... Учения "Араз-2025" - логичное продолжение ноябрьских манёвров "Араз-2024", которые также прошли в приграничных районах Азербайджана. Однако нынешний формат куда масштабнее. Локация выбрана предельно точно и болезненно для армян: Карабах. Именно тот регион, который армянская пропаганда до сих пор называет "арцахом" и "оккупированными Ираном территориями", хотя речь идёт об освобождённых азербайджанских землях, чья юридическая принадлежность ни у кого в мире не вызывает сомнений.

По словам бригадного генерала Вали Мадани, заместителя командующего Сухопутными войсками КСИР по операциям, "эти учения являются важным шагом на пути к укреплению безопасности наших общих границ и противостоянию потенциальным угрозам". Фраза, произнесённая в азербайджанском Карабахе, в униформе с гербом Исламской Республики Иран, - это политический выстрел. В упор. В лицо армянской политической иллюзии.

Армянская сторона десятилетиями распространяла версию о "персидском друге", якобы всегда симпатизирующем "христианскому анклаву" в мусульманском окружении. И действительно, в 1990-е годы Иран де-факто не препятствовал армянской оккупации Карабаха. Через Иран шли и грузы, и энергетика, и торговля. Всё это армяне трактовали как "стратегический нейтралитет".

Однако армяне упустили главное: Иран никогда не признавал сепаратистский режим, никогда официально не поддерживал армянские территориальные претензии, а с 2020 года чётко заявил: Карабах - это Азербайджан. Иранцы просто играли в прагматику, пока в регионе не появилась другая реальность - триумф Баку, окончание войны, Турция как союзник и Израиль как фактор давления. Армяне же всё это проигнорировали и продолжают жить в мире фэнтези.

Новость о начале учений "Араз-2025" вызвала волну политической диареи в Ереване. Армянские телеграм-каналы захлестнуло визгом о "предательстве", "ударе в спину" и даже "новой геополитической оси". Комментарии варьировались от параноидального до жалобного:

"Это катастрофа. Иран, на которого мы всегда надеялись, проводит манёвры с Азербайджаном в Карабахе"", - пишут армянские журналисты в телеграм-каналах.

На улицы Еревана вышли небольшие группы протестующих с абсолютно анекдотичными плакатами: "Иран, опомнись!", ""арцах" не Иран и не Азербайджан!" - будто кто-то ещё всерьёз воспринимает эту пропагандистскую ахинею.

Армянский МИД не нашёл ничего умнее, чем "выразить обеспокоенность" в кулуарах, хотя официального заявления так и не последовало - слишком больно, слишком позорно.

Иран не играет в символизм. Он действует в логике "жёстких интересов" - границы, безопасность, влияние, контроль. И сегодняшняя Тегеранская дипломатия чётко понимает: стратегическая ось Баку-Анкара усиливается, и сопротивляться ей бессмысленно. Гораздо выгоднее встроиться.

Во-первых, Ирану важно сохранить влияние на южные рубежи Кавказа. В условиях, когда Армения откровенно дрейфует в сторону ЕС и США, оставаясь при этом территориально и географически неинтересной для Ирана, логично укреплять отношения с реальным игроком - Азербайджаном.

Во-вторых, усиление Израиля на территории Азербайджана вызывает тревогу в Тегеране. Однако вместо публичной конфронтации, Иран предпочёл "войти в игру", показав, что он всё ещё фактор. Присутствие КСИР в Карабахе - это сигнал не Баку, а Иерусалиму: "мы на месте, мы наблюдаем, мы действуем".

В-третьих, военный союз с Азербайджаном - это страховка против деструктивного сценария на севере, особенно с учётом нестабильной ситуации в Армении.

...Особенно яростную реакцию учения вызвали у армянских диаспоральных кругов в США и Франции. Армянская пресса во Франции (Nouvelles d'Arménie) пишет с паникой: "Иран предал", "Шиитский мир бросил христианскую крепость", "Теперь мы - одни".

В США Армянский национальный комитет (ANCA) задвигал письма в Конгресс, требуя "осудить сотрудничество с режимом, угрожающим безопасности Армении". Армянское лобби в очередной раз продемонстрировало отсутствие последовательности: когда Иран сотрудничал с Ереваном, это называлось "мудрая восточная дипломатия". Теперь, когда Иран развивает отношения с Баку - это уже "угроза демократии".

Подобная шизофрения давно стала визитной карточкой армянской политической риторики: кто с ними - герой, кто не с ними - предатель. Но на глобальном уровне такая позиция вызывает уже не раздражение, а просто снисходительное презрение.

Причины поведения Ирана предельно прагматичны и лежат на поверхности:

Первое. Тегеран заботится о своей северной границе, особенно учитывая активность Турции, Израиля и США в Чёрном море и Закавказье. Стабильный союз с Азербайджаном куда надёжнее, чем непредсказуемое поведение Еревана, балансирующего между Вашингтоном и Парижем.

Второе. Армения, мечущаяся между Евросоюзом и США, утратила свою былую значимость как транзитный партнёр для Ирана. Достаточно вспомнить недавние совместные армяно-французские и армяно-американские манёвры - Иран в этих процессах был просто выброшен за борт. Ответ последовал незамедлительно.

Армения сегодня - это геополитическая чёрная дыра. Власти в Ереване подыгрывают прозападным кругам, МИД занимается демонстративной антииранской риторикой, а армянское общество окончательно оторвалось от реалий. Военный альянс с Францией? Абсурд. Политическая ставка на Европейский Союз? Наивность. Истерика против Ирана? Геополитическое самоубийство.

Армения умудрилась вычеркнуть себя из всех региональных форматов одновременно. С Россией - в ссоре, с Ираном - в изоляции, с Турцией - в тупике, с Грузией - в латентном соперничестве. Всё, что у неё осталось - это жалобы в Европарламент и стенания в эфире France 24.

... Учения "Араз-2025" не просто закрыли страницу. Они сожгли весь том армянской внешнеполитической мифологии. Всё, что десятилетиями с таким упорством вбивалось в головы армянского общества - про "священную персидскую защиту", "шиитско-христианское взаимопонимание", "блокаду Турции с юга", - сегодня обнулено гусеницами иранских БТР и подписями на совместных оперативных картах с Баку.

Армения больше не может прятаться за маской "моста между цивилизациями". Эта маска давно треснула. Раньше она изображала "евразийскую Швейцарию", балансируя между ОДКБ и Пентагоном, между иранскими муллами и французскими министрами, между российским газом и американскими грантами. Но после "Араз-2025" этот спектакль окончательно окончен. Швейцарии нет. Есть провинциальная, истеричная, провальная постсоветская республика, проигравшая и войну, и мир, и дипломатический финал.

Иран не предал Армению - он ответил на политическое предательство Еревана, начавшееся не вчера. Армения первая отказалась от стратегического баланса и сделала ставку на Запад - на тот самый Запад, который не дал ни оружия, ни гарантий, ни мира. Армения первая затоптала дипломатические мосты, атаковав российское посольство, унижая иранских дипломатов, пляшуя под "европейскую повестку" в тот момент, когда регион нуждался в прагматизме, а не в цирке.

Теперь всё стало на свои места. Иран официально действует в военном союзе с Азербайджаном. Карабах - не зона спора, а поле для совместных военных учений. Армяне могут продолжать биться в истерике, писать в фейсбуках о "предательстве Тегерана", собирать митинги под лозунгами "Иран - очнись". Но на это больше никто не смотрит. Восток не прощает слабости и лжи. И тем более - неуважения.

Карабах - это больше не территория этнополитического конфликта. Это территория новой региональной архитектуры. Архитектуры, в которой армянская сторона - не субъект, а наблюдатель. Если не сказать - статист. Ни у Ирана, ни у Турции, ни у России, ни у Китая, ни у Азербайджана нет намерения вписывать Армению в модели будущего. Потому что это страна, отказавшаяся от собственной субъектности в обмен на право быть "медийной жертвой" в западных докладах и статьях Human Rights Watch.

Иран сделал свой выбор. Азербайджан давно его оформил. Турция - только усиливает это решение. Китай - молчит, но действует. Россия - раздражена, но смотрит с одобрением. Армения - плачет. Но никто не собирается вытирать эти слёзы.

Учения "Араз-2025" - это не про стрельбу и карты. Это про то, кого пригласили за стол, а кого - оставили снаружи. За этим столом - только те, кто умеет действовать. Кто умеет держать слово. Кто способен бить, а не ныть.

Южный Кавказ вступает в новую эпоху. Без фальши. Без многоходовок. Без Еревана.