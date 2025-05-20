Трамп заявил о наличии красной линии по мирным переговорам

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него есть некая красная линия, касающаяся США в мирном процессе по Украине.

Об этом он заявил в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У меня есть определенная [красная] линия, но я не хочу говорить об этом, так как считаю, что это еще больше усложнит переговоры", - сказал он.

Американский президент ранее допускал, что США могут выйти из мирных переговоров.