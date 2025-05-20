https://news.day.az/world/1754011.html Трамп заявил о наличии красной линии по мирным переговорам Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него есть некая красная линия, касающаяся США в мирном процессе по Украине. Об этом он заявил в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. "У меня есть определенная [красная] линия, но я не хочу говорить об этом, так как считаю, что это еще больше усложнит переговоры", - сказал он.
Трамп заявил о наличии красной линии по мирным переговорам
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него есть некая красная линия, касающаяся США в мирном процессе по Украине.
Об этом он заявил в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"У меня есть определенная [красная] линия, но я не хочу говорить об этом, так как считаю, что это еще больше усложнит переговоры", - сказал он.
Американский президент ранее допускал, что США могут выйти из мирных переговоров.
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