СВМДА под председательством Азербайджана начнет новый этап развития

Под председательством Азербайджана Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выйдет на устойчивую траекторию развития по обеспечению сотрудничества и безопасности в Азии.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в кулуарах 8-го пленарного заседания Бизнес- совета в Баку.

"Приятно наблюдать большое количество участников, высокий уровень организации данного мероприятия. У азербайджанского председательства блестящее начало, ожидается высокая продуктивность. СВМДА выйдет на траекторию устойчивого развития по обеспечению сотрудничества и безопасности в Азии", - сказал он.

Сарыбай также положительно оценил инициативу Азербайджана по укреплению роли женщины, как в обществе, так и в экономике. По его словам, это является актуальным вопросом для СВМДА.

Генсек отметил, что главным направлением работы Бизнес-совета является развитие международных связей между представителями малого и среднего бизнеса и государственными структурами СВМДА. Бизнес-совет объединяет не только представителей правительств, ответственных за развитие малого и среднего предпринимательства, но и лидеров бизнес-ассоциаций.

Он подчеркнул, что на сегодняшнем заседании Бизнес-совет успешно достиг своих целей. Были обсуждены актуальные вопросы цифровизации малого и среднего бизнеса, а также пути обеспечения его устойчивого развития.