Жители курортных городов Испании недовольны туризмом

Тысячи жителей Валенсии, Мадрида, Барселоны и Канарских островов вышли на улицы с лозунгами против чрезмерного туризма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Daily Mail.

Испанию захлестнул кризис доступного жилья: стоимость аренды увеличивается из-за таких платформ, как Airbnb, готовых предоставить квартиры на короткий срок по всей Европе. Демонстранты маршировали, били в барабаны и размахивали плакатами с подписями: "Мое несчастье - ваш рай" и "Это наш дом".

По информации издания, многим путешественникам пришлось прятаться в своих номерах и арендованных домах.

На фоне протестов Агентство по защите прав потребителей Испании (FACUA) потребовало, чтобы платформа Airbnb заблокировала более 65 тысяч объявлений без лицензии.