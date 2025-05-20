Моя следующая цель - стать олимпийской чемпионкой - Амина Алиева
Через два года состоятся Олимпийские игры. Надеюсь, что смогу там хорошо выступить.
Как передает Day.Az, об этом заявила СМИ Амина Алиева, завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира по кунг-фу в составе сборной Азербайджана.
По словам спортсменки, победа на соревнованиях в итальянском городе Перуджа далась ей нелегко.
Амина Алиева также поделилась своей следующей целью - стать олимпийской чемпионкой.
Напомним, что члены сборной Азербайджана по кунг-фу, добившиеся высоких результатов на чемпионате мира в итальянском городе Перуджа, вернулись на родину. В Международном аэропорту Гейдар Алиев их встретили представители СМИ, болельщики и близкие спортсменов.
Наши спортсмены, выступившие в категории Light sanda, завершили соревнования, завоевав в целом 7 медалей - 5 золотых и 2 серебряные.
В соревнованиях среди девочек чемпионкой мира стала Амина Алиева (11 лет, 38 кг).
Среди мальчиков золото завоевали Расул Аскеров (11-12 лет, 36 кг), Гусейн Алиев (13-15 лет, 48 кг), Тогрул Микаилов (взрослые, 65 кг), Эллер Оруджев (взрослые, 75 кг), а серебро - Али Бахышов (11-12 лет, 33 кг) и Акбер Ахмедзаде (13-15 лет, 70 кг).
С этим результатом сборная Азербайджана заняла 3-е место в командном зачете.
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