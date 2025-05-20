NASA представло подборку лучших космических снимков года

NASA объявило победителей ежегодной премии "Фотограф года", главный приз которой достался Майклу Демокеру.

В этот раз в конкурсе не участвовали фотографии астронавтов из космоса, а в центре внимания остались захватывающие дух пейзажи и явления Земли, сделанные в 2024 году.

Day.Az представляет снимки.