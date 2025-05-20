https://news.day.az/hitech/1754256.html NASA представло подборку лучших космических снимков года - ФОТО NASA объявило победителей ежегодной премии "Фотограф года", главный приз которой достался Майклу Демокеру. В этот раз в конкурсе не участвовали фотографии астронавтов из космоса, а в центре внимания остались захватывающие дух пейзажи и явления Земли, сделанные в 2024 году. Day.Az представляет снимки.
NASA представло подборку лучших космических снимков года - ФОТО
NASA объявило победителей ежегодной премии "Фотограф года", главный приз которой достался Майклу Демокеру.
В этот раз в конкурсе не участвовали фотографии астронавтов из космоса, а в центре внимания остались захватывающие дух пейзажи и явления Земли, сделанные в 2024 году.
Day.Az представляет снимки.
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