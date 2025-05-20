https://news.day.az/officialchronicle/1754251.html Петр Павел поздравил Президента Ильхама Алиева Президент Чешской Республики Петр Павел направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Ваше превосходительство. Позвольте передать Вам и народу Вашей страны самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Петр Павел поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Чешской Республики Петр Павел направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Позвольте передать Вам и народу Вашей страны самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.
Чешская Республика высоко оценивает уровень взаимоотношений с Азербайджанской Республикой, а также наши общие интересы в области дальнейшего развития и углубления сотрудничества.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов".
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