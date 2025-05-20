Петр Павел поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Чешской Республики Петр Павел направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Позвольте передать Вам и народу Вашей страны самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Чешская Республика высоко оценивает уровень взаимоотношений с Азербайджанской Республикой, а также наши общие интересы в области дальнейшего развития и углубления сотрудничества.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов".