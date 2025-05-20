Apple разрабатывает новые чипы для смарт-очков, улучшенных версий компьютеров Mac и серверов искусственного интеллекта. Об этом пишет портал Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагается, что разработкой чипов занимается группа Silicon, которая уже позволила компании частично избавиться от зависимости от чипов Intel. Один из новых чипов был создан на основе маломощных процессоров Apple Watch. Согласно публикации, Apple намерена начать массовое производство этих чипов совместно с тайваньской TSMC к концу 2026 или 2027 года.