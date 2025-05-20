США против войны, Европа - за

Сегодня международные отношения оказались в нестандартной ситуации, когда США выступают против войны, а европейские страны, наоборот, - за.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение привел государственный секретарь США Марко Рубио на ужине, организованном для попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

"Я говорю людям, что у нас президент мира. <...> Один из кардиналов, с которым я встречался за день до инаугурационной мессы Папы [Римского Льва XIV], сказал мне - для нас сложилась очень непривычная ситуация, у нас есть американский президент, который хочет мира, и есть некоторые европейцы, которые постоянно говорят о связанных с войной действиях. То есть, мир в их голове теперь перевернулся, обычно ситуация складывается наоборот", - сказал Рубио.

Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сосредоточен на остановке боевых действий в разных частях света и выступает за скорейшее урегулирование основных вооруженных конфликтов. По мнению Рубио, США сейчас действительно инвестируют крупные суммы в национальную безопасность, но Вашингтон предпочел бы добиться ситуации, при которой эти средства можно было бы направлять в гражданские сектора экономики.

Ранее стало известно, что обсуждали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио с Володимиром Зеленским во время встречи в Риме.