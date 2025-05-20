В Турции горит фабрика

В районе Торослар турецкого города Мерсин вспыхнул мощный пожар на фабрике по производству звуковых и видеосистем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пламя охватило территорию предприятия, вызвав серьезную тревогу у местных жителей и властей.

К месту происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи, полиция и пожарные расчеты. Ради безопасности было перекрыто автомобильное движение на прилегающей дороге.

Причины возгорания пока остаются неизвестными - соответствующие службы начали расследование.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.