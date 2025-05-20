https://news.day.az/world/1754052.html В Турции горит фабрика - ФОТО - ВИДЕО В районе Торослар турецкого города Мерсин вспыхнул мощный пожар на фабрике по производству звуковых и видеосистем. Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пламя охватило территорию предприятия, вызвав серьезную тревогу у местных жителей и властей.
В Турции горит фабрика - ФОТО - ВИДЕО
В районе Торослар турецкого города Мерсин вспыхнул мощный пожар на фабрике по производству звуковых и видеосистем.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, пламя охватило территорию предприятия, вызвав серьезную тревогу у местных жителей и властей.
К месту происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи, полиция и пожарные расчеты. Ради безопасности было перекрыто автомобильное движение на прилегающей дороге.
Причины возгорания пока остаются неизвестными - соответствующие службы начали расследование.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
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