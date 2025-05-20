Вокруг села Сарыджалы проводятся работы по разминированию

В соответствии с государственным заданием по реконструкции села Сарыджалы Агдамского района эти территории были очищены от мин, построены дома и население переселено на территорию. В настоящее время вокруг села Сарыджалы для обеспечения безопасности расчищаются дополнительные территории.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам руководитель группы разминирования Aгентства по разминированию Халиг Зульфугаров.

"В работах по очистке, наряду с группой по разминированию Aгентства по разминированию, также задействованы механические средства разминирования, а также специально обученные собаки - саперы", - сказал он.

По его словам, площадь, подлежащая очистке от мин, является территорией бывшей линии соприкосновения.

"Она считается одной из самых загрязненных минами, неразорвавшимися боеприпасами территорий. В течение дня обнаруживаются противопехотные, противотанковые мины, а также неразорвавшиеся боеприпасы различного назначения", - сказал Х.Зульфугаров.