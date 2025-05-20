GlobE Network усиливает международное антикоррупционное сотрудничество
GlobE Network имеет важное значение для укрепления сотрудничества между правоохранительными органами различных стран.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сегодня заявил представитель Независимого комитета по борьбе с коррупцией Пао Чи Хо Лау в кулуарах VI пленарного заседания Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network) Управления ООН по наркотикам и преступности - GlobE Network.
"Наше участие в GlobE Network - важный шаг на пути расширения международного взаимодействия между антикоррупционными структурами. Мы рады быть частью этой глобальной инициативы. Считаем, что платформа играет критически важную роль в установлении прямых связей между правоохранительными органами. Без такой структуры международное сотрудничество, безусловно, было бы менее эффективным", - подчеркнул он.
Пао Чи Хо Лау также подчеркнул значение Платформы защищенной связи, обеспечивающей безопасность и конфиденциальность взаимодействия: "Мы полностью доверяем этой системе: она безопасна, зашифрована и надежна. Очень важно, чтобы все её компоненты функционировали стабильно и эффективно".
По его словам, участие в GlobE Network не ограничивается получением пользы:
"Для нас это не только возможность пользоваться преимуществами сети, но и вклад в её развитие. Мы стремимся делиться опытом и знаниями, чтобы платформа продолжала развиваться и становилась ещё более эффективной".
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