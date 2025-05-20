В село Кенгерли Агдамского района вернулась очередная группа вынужденных переселенцев

Отправленная 20 мая в село Кенгерли Агдамского района группа переселенцев прибыла в пункт назначения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, переселенным на данном этапе 20 семьям в составе 207 человек вручены ключи от новопостроенных частных домов.

В церемонии приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает более 40 тыс. человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.