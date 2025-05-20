Сколько детей уже зачислены в первый класс?

В Азербайджане продолжается прием детей в первый класс на 2025-2026 учебный год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования, на сегодняшний день процесс поступления уже успешно завершили около 104 тысяч детей.

Электронная регистрация для зачисления в I класс стартовала 6 мая через портал www.mektebeqebul.edu.az и продлится до 12 сентября 2025 года.

Отметим, что запись на собеседование в русский сектор проходит с 6 по 20 мая до 18:00. Выбор школы и учителя в свободном порядке начнется для азербайджанского сектора с 5 июня в 11:00, а для русского - с 17 июля также с 11:00.

Граждане, не имеющие доступа к интернету, могут обратиться в:

- альтернативные пункты регистрации,

- кол-центры агентства и местные отделы управления образованием,

- центры ASAN xidmət.

Ранее Агентство обратилось к родителям, планирующим подать заявку для своих детей в детский сад.