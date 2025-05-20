Мухаммад Аль Джассер указал на важность правовой экосистемы для исламского финансирования

Глобальное расширение исламского финансирования может быть устойчивым только при наличии прочной правовой, регуляторной и институциональной экосистемы.

Об этом сказал Председатель Группы Исламского банка развития Мухаммад Аль Джассер на открытии 19-го Глобального форума Исламского банка развития (ИБР) по исламским финансам, проходящего под девизом: "Цифровая трансформация и финансовая инклюзия в исламских финансах", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие организовано в рамках ежегодных собраний ИБР.

"В современном стремительно меняющемся мире цифровая инфраструктура больше не является опцией - она стала необходимостью. От мобильного банкинга в отдалённых деревнях до искусственного интеллекта и нормативного соответствия - технологии переопределяют будущее финансов. Но это ставит перед нами фундаментальный вопрос: оправдает ли это преобразование возложенные на него надежды? В Группе Исламского банка развития мы убеждены, что исламские финансы, основанные на морали, продуктивности и социальной справедливости, должны стать локомотивом этого процесса. Наша цель - не просто оцифровать наши институты, а переосмыслить их через призму шариата, который отстаивает достоинство человека и способствует подлинному экономическому развитию",- сказал он.

Аль Джассер отметил, что глобальное расширение исламских финансов может быть устойчивым только при наличии прочной правовой, регуляторной и институциональной экосистемы, основанной на доверии, подотчётности и подлинной приверженности общественному благу.

"Интеграция исламских финансов в цифровую экономику открывает огромные перспективы - от соответствующих шариату цепочек поставок и платёжных шлюзов до облачной микрофинансовой деятельности и инструментов кредитования на основе искусственного интеллекта. Эти инновации способны открыть новые горизонты для финансовой инклюзии, особенно для обделённых вниманием слоёв населения.

Однако для того, чтобы реализовать этот потенциал, нам необходимо заложить прочный фундамент - создать безопасную и надёжную цифровую инфраструктуру, действенные системы управления и институты, готовые регулировать процессы с мудростью и дальновидностью",- сказал он.

По его словам, рост исламского финтеха уже меняет наш ландшафт.

"В мире насчитывается около 500 исламских финтех-компаний, а объём рынка, по прогнозам, превысит 300 миллиардов долларов к 2028 году - это неоспоримая динамика. Благодаря таким инициативам, как наш первый AI-хакатон в сфере исламских финансов, мы становимся свидетелями того, как передовые технологии могут повысить прозрачность, укрепить соответствие нормам шариата и улучшить управление.

Так же как мы объединяемся в наших стремлениях, мы должны стремиться к правовой и регуляторной гармонизации, уважая при этом уникальные особенности каждой страны.Будущее, где исламские финансы служат людям, стимулируют инновации и обеспечивают устойчивое развитие - на принципах этичности, цифровизации и инклюзивности", - заключил Аль Джассер.