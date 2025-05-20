Сильная засуха в Сирии угрожает продовольственной безопасности миллионов

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сильная засуха в Сирии в этом году может привести к гибели около 75 процентов местных урожаев пшеницы, что поставит под угрозу продовольственную безопасность миллионов людей.

Как передает Day.Az, представитель ФАО в Сирии Тони Эттель сказал агентству Reuters, что агентство ожидает "дефицита продовольствия в размере 2,7 млн тонн пшеницы в этом году, что достаточно, чтобы прокормить 16,3 млн человек в течение года".

Фермеры, выращивающие пшеницу, потеряли урожай из-за засухи. Это еще больше напрягло и без того осажденный сельскохозяйственный сектор Сирии, который пострадал от боевых действий и тяжелых бомбардировок в течение 13 лет гражданской войны.

Сельское хозяйство в северной части Алеппо пострадало из-за отсутствия орошения. Осадков нет.

В неожиданном заявлении на прошлой неделе Президент США Дональд Трамп сказал, что отдаст приказ снять все санкции с Сирии. Вашингтон, вероятно, начнет предоставлять некоторые послабления санкций в ближайшие недели.

По словам Эттеля, приток средств может оживить сельскохозяйственный сектор, предоставив столь необходимые технологии для орошения и обновления инфраструктуры.