https://news.day.az/politics/1754299.html Золтан Эгереси отметил высокий уровень энергетического взаимодействия между Венгрией и Азербайджаном У Венгрии имеется очень тесное сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере. Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам в Будапеште исследователь Венгерского института международных отношений и торговли Золтан Эгереси, сообщает специальный корреспондент Trend. "Венгрия - очень важный партнер для Азербайджана.
Золтан Эгереси отметил высокий уровень энергетического взаимодействия между Венгрией и Азербайджаном
У Венгрии имеется очень тесное сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере.
Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам в Будапеште исследователь Венгерского института международных отношений и торговли Золтан Эгереси, сообщает специальный корреспондент Trend.
"Венгрия - очень важный партнер для Азербайджана. У нас очень тесное сотрудничество с Азербайджаном, особенно в энергетической сфере. В последнее время начались поставки газа в Венгрию из Азербайджана. Для Венгрии это очень важно, потому что из-за войны в Украине Венгрия стала полностью энергетически уязвимой. Поэтому для нас это очень большая возможность", - сказал он.
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