Самый большой автоконцерн США прекратил экспорт в Китай

Американский автогигант General Motors прекратил поставки автомобилей в КНР.

Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании для дилеров и сотрудников китайского подразделения.

"В связи с серьезными изменениями в экономической среде мы приняли решение о реструктуризации Durant Guild (платформа GM для продажи автомобилей премиум-класса - "Газета.Ru") и оптимизации деятельности GM China", - заявили в компании.

В GM отметили, что поставки американских автомобилей через Durant Guild составляли менее 0,1% от суммарных продаж в КНР.

При этом издание напоминает, что General Motors также осуществляет локальное производство автомобилей в КНР через совместные предприятия с китайской компанией SAIC.