В США надеются на продолжение ядерных переговоров с Ираном
Госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность в важности продолжения переговоров с Ираном по ядерной программе.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний в сенатском комитете по международным отношениям.
По словам Рубио, срыв переговорного процесса может привести к крайне неблагоприятным последствиям. Он подчеркнул, что ключевая цель США - заключение соглашения с Исламской Республикой.
"Президент Трамп ясно дал понять, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Этого не допустят", - отметил он.
Госсекретарь подтвердил, что США по-прежнему вовлечены в дипломатические усилия и продолжают работу в этом направлении, несмотря на сложности.
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