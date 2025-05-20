В США надеются на продолжение ядерных переговоров с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность в важности продолжения переговоров с Ираном по ядерной программе.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний в сенатском комитете по международным отношениям.

По словам Рубио, срыв переговорного процесса может привести к крайне неблагоприятным последствиям. Он подчеркнул, что ключевая цель США - заключение соглашения с Исламской Республикой.

"Президент Трамп ясно дал понять, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Этого не допустят", - отметил он.

Госсекретарь подтвердил, что США по-прежнему вовлечены в дипломатические усилия и продолжают работу в этом направлении, несмотря на сложности.