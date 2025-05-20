ICCD готова поддержать частный сектор Азербайджана в выпуске сукуков

Исламская палата торговли и развития (ICCD) может оказать поддержку частному сектору Азербайджана в выпуске исламских облигаций сукук.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил генеральный директор холдинговой компании Islamic Chamber Holding Company (ICCIA Holding), созданной при Исламской палате торговли и развития, Мохамед Ибрагим на полях ежегодных собраний Группы Исламского банка развития в Алжире.

"Мы можем поддержать частный сектор в Азербайджане в выпуске облигаций сукук. У нас есть глубокие знания и высококвалифицированная команда, готовая предоставить всё необходимое как частному сектору Азербайджана, так и других стран-членов ОИС", - отметил он.

По словам Ибрагима, исламское финансирование представляет собой правильный подход к обеспечению потребностей в ликвидности, соответствующий нормам шариата.

"Как Исламская палата торговли и развития, мы сотрудничаем с исламскими финансовыми институтами для предоставления соответствующих нормам шариата финансовых решений, отвечающих потребностям частного сектора. Это позволяет находить правильные финансовые инструменты через исламские банки и в соответствии с исламскими принципами", - подчеркнул он.

Глава ICCIA Holding также привёл пример успешной реализации исламской сделки в Египте.

"Мы уже реализовали успешный проект в Египте совместно с известным исламским финансовым институтом - банком Al Baraka - и представителями частного сектора. Речь идёт о сделке на сумму до 2 миллионов долларов, которая поможет модернизировать транспортную инфраструктуру страны: перейти от традиционных билетов на общественный транспорт к использованию предоплаченных транспортных карт", - добавил он.