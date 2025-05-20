Мамед Мусаев сообщил о доминирующей роли бизнеса в создании рабочих мест в 2024 году

В результате целенаправленных мер, осуществляемых в Азербайджане по совершенствованию законодательства, административных процедур в сфере предпринимательства, повышения эффективности механизмов государственной поддержки развития предпринимательства в регионах, информирования предпринимателей и развития деловых связей доля частного сектора в валовом внутреннем продукте составила 83 процента, а в занятости - 78,6 процента. Число активных налогоплательщиков в стране превысило 700 тысяч. В 2024 году свыше 90 процентов созданных рабочих мест в Азербайджане пришлось на долю частного сектора.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев во время выступления на 10-м Деловом форуме СВМДА в Баку.

Он отметил, что 99 процентов субъектов предпринимательства в стране составляют субъекты малого и среднего бизнеса, и их доля в создании добавленной стоимости, экспорте, занятости и инвестициях с каждым годом продолжает расти.

"Конфедерация предпринимателей Азербайджана рассматривает развитие предпринимательства, а также защиту прав и интересов предпринимателей как один из приоритетов. В последние годы были предприняты конкретные шаги, особенно в направлении расширения женского предпринимательства и более активного участия женщин в экономических процессах. В этом контексте роль таких платформ, как СВМДА, в обмене опытом, развитии сетевого взаимодействия и поддержке женщин-предпринимателей является неоценимой.

В то же время в Азербайджане существуют широкие возможности для установления сетевых связей среди женщин-предпринимателей. Хотел бы особо подчеркнуть роль Ассоциации по развитию женского предпринимательства в Азербайджане, созданной при поддержке Конфедерации предпринимателей Азербайджана, в этом направлении.

Для информации отмечу, что из числа женщин-предпринимателей, осуществляющих деятельность в Азербайджане, 28,6 процента зарегистрированы в Баку, 10 процентов - в Лянкяран-Астаринском, а 9,6 процента - в Газах-Товузском экономических районах. В Карабахском экономическом районе 5,2 процента зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства принадлежат женщинам. Это хороший показатель, и мы уверены, что он будет постепенно расти", - сказал М.Мусаев.

По его словам, экономические модели, основанные на принципах устойчивого развития - "зеленые" технологии, цифровизация и инклюзивность - определят систему предпринимательства будущего.

Он отметил, что эти темы широко обсуждались на мероприятии COP29 в Баку. "Мы считаем, что в данном направлении регион СВМДА может создать образцовую среду сотрудничества посредством взаимного обучения и совместных инициатив. Конфедерация предпринимателей Азербайджана продолжит активное участие в этих процессах. Мы считаем, что в результате этого форума появятся новые инициативы, проекты и форматы сотрудничества", - добавил М.Мусаев.