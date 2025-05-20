Евразийский банк развития окажет значительную поддержку инвестиционной повестке Азербайджана

Евразийский банк развития (ЕАБР) окажет значительную поддержку инвестиционной повестке Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов в эксклюзивном интервью Trend на полях Ежегодных собраний Группы Исламского банка развития (ИБР) в Алжире.

Он отметил, что Азербайджан имеет большое значение для евразийского региона.

"У страны обширная повестка по развитию инфраструктуры. Недавно я встречался в Баку с министрами финансов, экономики, с членами правительства и обсудил множество потенциальных проектов. Азербайджан стремится к диверсификации экономики, отходу от зависимости от нефти и газа. Мне известно о масштабных планах правительства по превращению Баку в один из, возможно, самых красивых городов Кавказа. Мы обсудили множество инфраструктурных проектов с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Безусловно, исламское финансирование может поддержать эту инвестиционную повестку, и, имея возможность реализовать проекты в рамках исламского финансирования, мы сможем оказать существенную поддержку инвестиционной стратегии Азербайджана", - подчеркнул он.

Приоритеты сотрудничества с Исламским банком развития

Подгузов отметил, что Исламский банк развития является крупным партнером Евразийского банка развития.

"Для Евразийского банка развития, как международной финансовой организации, действующей в Центральной Азии, очень важно иметь партнера, с которым мы можем развивать исламское финансирование в регионе. И Исламский банк развития является таким партнером. Мы создаем окно исламского финансирования в Евразийском банке развития при поддержке Исламского банка развития. Сейчас я принимаю участие в главном мероприятии, куда меня пригласил Президент Исламского банка развития. Сегодня я говорил о потенциальном сотрудничестве между банками, институтами, институтами исламского финансирования и почтовыми службами для обеспечения лучшего доступа населения к продуктам исламского финансирования. Я также говорил об искусственном интеллекте и инструментах ИИ, которые помогут повысить качество продуктов исламского финансирования. Думаю, что эти темы имеют высокий спрос среди населения Центральной Азии", - пояснил он.

Подгузов отметил, что еще одним потенциальным направлением сотрудничества является объединение экономических интересов стран Центральной Азии и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), а также развитие сотрудничества между странами Центральной Азии и Южной Африкой.

Поддержка странам Центральной Азии в развитии исламского финансирования

Что касается поддержки Евразийского банка развития странам Центральной Азии в развитии исламского финансирования в регионе, Подгузов отметил, что всё исходит из потенциального спроса.

"Спрос на инвестиции в Центральной Азии огромен, поскольку мы развиваем инфраструктуру, транспортную связанность, улучшаем продовольственную безопасность, безопасность региона и создаём устойчивую энергетическую инфраструктуру. Всё это требует значительных инвестиций, и потенциальный спрос на инвестиции в исламское финансирование может достигнуть 10 миллиардов долларов в ближайшие несколько лет. Поэтому очень важно разработать соответствующие финансовые инструменты.

Казахстан, где находится штаб-квартира Евразийского банка развития, является членом Исламского банка развития, и правительство страны проявляет большой интерес к развитию исламского финансирования. При поддержке Евразийского банка развития и Исламского банка развития мы сможем внедрять продукты исламского финансирования для компаний и населения Казахстана", - заявил он.

Выпуск сукук-облигаций в Центральной Азии

Подгузов выразил надежду, что Евразийский банк развития сыграет важную роль в развитии рынка исламских облигаций.

"Мы планируем выпустить сукук-облигации уже в этом году. Это, вероятно, будет одной из наших ключевых задач в Центральной Азии при поддержке Исламского банка развития.

Сукук - это достаточно новый продукт в сфере финансовых проектов. Мы не сможем выпустить сукук-облигации без наличия крепкой базы проектов, финансируемых в исламском формате. Поэтому прежде всего мы разрабатываем методологию, которая позволит формировать проекты финансирования в соответствии с исламскими принципами. Нам нужно накопить пул таких проектов в регионе, и только после этого, обладая этой базой, мы сможем выпускать сукук-облигации. Сейчас мы работаем в обоих направлениях и надеемся, что дебютная пилотная сделка по сукук-облигациям на сумму 10-15 миллионов долларов будет осуществлена уже в этом году", - подытожил он.



