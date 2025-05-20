Продолжаются совместные учения «Араз-2025»

На освобождённых от оккупации территориях Азербайджана продолжаются совместные учения "Араз-2025", проводимые с участием личного состава, привлечённого из Исламской Республики Иран.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно сценарию, участники успешно выполняют задачи, поставленные на различных этапах учений.

Военнослужащие обеих стран демонстрируют высокий профессионализм.

Совместные учения "Араз-2025", имеющие особое значение с точки зрения укрепления азербайджано-иранских связей и сотрудничества, завершатся 21 мая.