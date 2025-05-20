https://news.day.az/politics/1754316.html

Продолжаются совместные учения «Араз-2025» - ВИДЕО

На освобождённых от оккупации территориях Азербайджана продолжаются совместные учения "Араз-2025", проводимые с участием личного состава, привлечённого из Исламской Республики Иран. Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана. Согласно сценарию, участники успешно выполняют задачи, поставленные на различных этапах учений.