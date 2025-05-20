Президент Узбекистана ратифицировал договор о союзничестве с Азербайджаном

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации договора с Азербайджаном о союзнических отношениях.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном Национальной базой данных законодательства Узбекистана.

Ранее, в апреле 2025 года ратификацию одобрил Сенат Олий Мажлиса Узбекистана. Договор был подписан президентами Узбекистана и Азербайджана Шавкатом Мирзиёевым и Ильхамом Алиевым в рамках первого заседания Высшего межгосударственного совета между двумя странами 23 августа 2024 года в Ташкенте.

Согласно информации Сената Узбекистана, документ закрепляет обязательства сторон не вступать в блоки или альянсы, направленные друг против друга, а также воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств.

Договор создает благоприятные условия для расширения политического сотрудничества, развития торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также реализации новых совместных проектов.