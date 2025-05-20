В Ферганской области Узбекистана состоялся концерт, посвященный Узеиру Гаджибейли

По инициативе и организации Азербайджанского Культурного Центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане совместно с Кокандским государственным университетом в городе Коканде Ферганской области Узбекистана состоялся концерт, посвященный 140-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора, основоположника азербайджанской национальной оперы, музыковеда, публициста и просветителя Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.

Мероприятие, организованное во Дворце железнодорожников Коканда, со вступительной речью открыл директор Азербайджанского Культурного Центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Акиф Марифли и рассказал об азербайджанской культуре, имеющей богатую историю, и отметил, что азербайджанская музыка, являющаяся неотъемлемой частью этой культуры, внесла большой вклад в мировую культуру и оказала положительное влияние.

Говоря о творчестве Узеира Гаджибейли, внесшего исключительный вклад в развитие азербайджанской музыки, А. Марифли подчеркнул проделанную работу в области изучения жизни, творчества и музыкального наследия великого композитора, и особенно большую чуткость и внимание, которые проявляет к таким вопросам глава государства господин Ильхам Алиев. Он также отметил, что сегодняшнее событие является очередным мероприятием, запланированных Культурным Центром в рамках указа главы государства по случаю 140-летия со дня рождения Узеира Гаджибейли.

Затем выступил проректор Кокандского государственного университета Ахмаджан Хусанов и отметил, что между азербайджанским и узбекским народами существует большое сходство в культуре, особенно в области музыки, и что это основано на общих исторических корнях. Отметив, что азербайджанскую музыку любят и слушают в Узбекистане, А.Хусанов сообщил, что сегодняшняя концертная программа будет встречена участниками с большим воодушевлением.

После выступлений мероприятие продолжилось концертной программой, танцевальные ансамбли "Азербайджан" Азербайджанского Культурного Центра и Кокандского государственного университета, которые исполнили наши национальные танцы, а молодежная театральная труппа Культурного Центра представила всемирно известную оперетту "Аршин мал алан" великого композитора и публициста Узеира Гаджибейли.

Концертная программа была встречена зрителями большим интересом и бурными аплодисментами.