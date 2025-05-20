Золтан Эгереси назвал саммит ОТГ значимым событием для внешнеполитического курса Венгрии

Для Венгрии саммит Организации тюркских государств - очень важная возможность.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам в Будапеште исследователь Венгерского института международных отношений и торговли Золтан Эгереси, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Венгрия присоединилась к Организации тюркских государств в качестве наблюдателя с 2018 года. То есть с тех пор прошло семь лет. Это мероприятие - прекрасная возможность с точки зрения продвижения Венгрии", - сказал он.

З.Эгереси отметил, что это также будет очень важным вкладом для ОТГ.

"Отношения между Венгрией и Азербайджаном развиваются по восходящей линии. Венгрия поддерживает Азербайджан. Венгрия всегда поддерживала Азербайджан и в вопросах, связанных со стабильностью на Южном Кавказе, и во время войны", - добавил он.

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