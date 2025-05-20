Президент Египта направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

По случаю Дня независимости Азербайджана очень рад передать Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления и наилучшие пожелания во имя дальнейшего развития и процветания Вашей страны.

Египет высоко оценивает искренние и тесные двусторонние отношения с Азербайджаном, которые на протяжении многих лет успешно развиваются и укрепляются благодаря твердым обязательствам продвигать наши общие интересы.

Пользуясь случаем, хотел бы еще раз подчеркнуть заинтересованность Египта в дальнейшем углублении египетско-азербайджанских отношений в предстоящие годы и диверсификации сотрудничества на благо наших дружественных народов.

Уважаемый господин Президент, искренне желаю Вам крепкого здоровья, дружественному народу Азербайджана - постоянного развития и процветания".